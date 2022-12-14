Глава Минфина Силуанов предложил смягчить график платежей по отсроченным страховкам

Глава Минфина РФ Антон Силуанов предложил смягчить график платежей по отсроченным страховкам. Об этом он сообщил на совещании правительства, передает ТАСС.

По его словам, погасить отсрочку можно будет равными долями в течение 12 месяцев, начиная с июня следующего года. Для этого необходимо будет обратиться с заявлением в налоговую службу, отметил он.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров поддержал это предложение, сообщив, что «это наше согласованное решение».

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что кабмин рассматривает сценарии модификации программы льготной ипотеки. Об этом он сообщил журналистам.

По его словам, льготная ипотека принималась в момент антикризисного реагирования, но сейчас эта программа «требует модификации».

Также сообщалось, что российский Центробанк выступает за постепенное сворачивание льготной ипотеки, поскольку строительная отрасль подсела на программу, «как на иглу». Об этом заявил заместитель директора департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Руслан Булатов.