В Турции с 1 января введут двухпроцентный налог на проживание в отелях и гостевых домах

Двухпроцентный налог на проживание начнет действовать в Турции с 1 января следующего года, следует из циркуляра, размещенного в правительственном вестнике Resmî Gazete.

Из опубликованной информации следует, что налог будет взиматься за проживание в отелях, туристических деревнях, мотелях, пансионатах, гостевых домах и других объектах размещения непосредственно ими. Также он может быть включен в туры от туристических агентств.

При этом от уплаты налога освобождаются проживающие в общежитиях, пансионатах и кемпингах учащиеся и студенты. Также из документа следует, что не будут платить налог представители аккредитованных в Турции дипломатических миссий и международных организаций, обладающие дипломатическим статусом.

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