Почти половина топ-менеджеров приготовилась к восстановлению экономики РФ лишь к 2027 году

Почти половина (48%) руководителей отечественных компаний указали на менее оптимистичный сценарий по восстановлению экономики России, чем считают в правительстве, поэтому она вернется к показателю 2021 года только в 2027 году. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на опрос ассоциации менеджеров «Будущее управленческих позиций».

Почти половина респондентов (48%) в качестве срока восстановления экономики до уровня 2021 года назвали 2027 год, то есть отвели на процесс не менее пяти лет. При этом каждый седьмой уверен, что рассчитывать надо на 2035 год. При этом только треть топ-менеджеров согласились с официальными прогнозами по восстановлению экономики к 2024 году.

В опросе отметили, что на сроки восстановления экономики России будет влияет уменьшение темпов инновационного развития, возвращение к примитивным технологиям и увеличение разрыва в научном плане. Именно на эти факторы указали 69% респондентов. 68% отметили, что сроки восстановления вырастут из-за внешнеполитических факторов. В качестве одного из важных факторов 67% опрошенных назвали сокращение трудоспособного населения.

При этом 80% руководителей компаний отметили, что ситуация исправится, если ускорится процесс цифровизации и переход на новые системы. На развитие технологий и их применение в управленческой практике указали 76% опрошенных, а усиление взаимодействия с развивающимися странами поддержали 74% топ-менеджеров.

В конце ноября в обзоре Евразийского банка развития (ЕАБР) сообщалось, что процесс адаптации российской экономики к масштабным международным санкциям может занять продолжительное время из-за нарушений логистических цепочек, осложнений валютных расчетов и снижения экспортных доходов.