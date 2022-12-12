Монгольское правительство потратило $150 тысяч на спутниковые снимки мест добычи угля

Правительство Монголии заказало за $150 тыс. спутниковые снимки национальных месторождений угля для анализа добычи этого энергоносителя в рамках расследования дела о хищениях. Об этом сообщил министр юстиции и внутренних дел восточноазиатского государства Хишгээгийн Нямбаатар, написало агентство ТАСС.

В Монголии расследуют дело о хищении угля при экспорте в Китай. В столице страны — Улан-Баторе — больше недели продолжаются протесты из-за недовольства ходом этого дела.

«За $150 тыс. заказаны космические снимки состояния месторождения. На их основе будет создана карта горных работ на месторождении Таван-Толгой и сделано заключение по количеству добытого сырья», — сказал министр.

По словам Нямбаатара, рабочая группа во главе с министром горнодобывающей и тяжелой промышленности проведет заседание по расследованию деятельности госкомпании «Эрдэнэс Таван-Толгой». Это предприятие владеет крупнейшим в стране месторождением угля. Компания должна предоставить договоры на продажу энергоресурса, заключенные с момента ее появления.

На прошлой неделе информационный портал Eagle сообщил, что президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух потребовал от прокуратуры и правительства выполнить главное требование участников протестов и решить вопрос с расследованием дела о масштабных хищениях каменного угля — основного экспортного продукта страны.

Затем портал Ikon.mn написал, что правительство Монголии по рекомендации Совета безопасности приняло решение рассекретить девять контрактов по «угольному делу», составлявших государственную тайну.