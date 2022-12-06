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Промышленники Италии заявили о возможных трудностях в энергоснабжении страны в 2023 году

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Tony Gentile/Reuters

Президент ассоциации итальянских промышленников Confindustria Карло Бономи заявил, что Италия может столкнуться с трудностями в энергоснабжении в 2023 году. Об этом сообщает ТАСС.

«Был принят план чрезвычайных действий еще предыдущим министром [по экологической модернизации и трансформации] Роберто Чинголани. И это гарантирует нынешний энергетический сезон. <…> Проблемы могут возникнуть в случае, если все предусмотренные меры не будут соблюдены», — сказал он.

Он уточнил, что плавучий регазификатор в Пьомбино, который если не вступит в строй до 31 марта 2023 года, то, лишившись 5 млрд куб. м, которые он гарантирует из 75 млрд куб. м, потребляемых Италией в год, «могут быть проблемы».

Ранее министр по делам предприятий и продукции «сделано в Италии» Адольфо Урсо заявлял, что власти Италии собираются предпринять все возможное, чтобы работа на принадлежащем компании «Лукойл» НПЗ ISAB на острове Сицилия продолжилась.

До этого представители ассоциации промышленников Италии Confindustria положительно оценили шаги нового кабинета министров во главе с Джорджей Мелони по смягчению последствий энергокризиса, но посчитали меры недостаточными.

Во второй половине октября агентство Reuters со ссылкой на доклад Международного энергетического агентства сообщало, что уменьшение поставок энергоресурсов из России и энергокризис могут ускорить процесс перехода на возобновляемые источники энергии по всему миру.

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