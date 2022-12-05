FT: у берегов Турции образовалась пробка из танкеров после ограничения цен на нефть из РФ

У берегов Турции образовалась пробка из нефтяных танкеров после введения потолка цен на российскую нефть. Об этом сообщает газета Financial Times.

По информации газеты, в связи с новыми правилами Анкара требует подтверждения страховки судов.

«В турецких водах образовалась пробка из нефтяных танкеров после того, как западные державы ввели «ограничение цен» на российскую нефть, а власти Анкары потребовали от страховщиков обещания, что все суда, проходящие через ее проливы, будут полностью застрахованы», — пишет газета.

В соответствии с санкциями ЕС, которые вступили в силу 5 декабря, танкерам, загружающим российскую нефть, запрещено получать доступ к западной морской страховке, если только нефть не продается по предельной цене в 60$ за баррель.

Как отмечает газета, на данный момент около 19 танкеров с сырой нефтью ожидают пересечения турецких вод. Суда бросили якорь вблизи проливов Босфор и Дарданелл, которые связывают черноморские порты России с международными рынками.

По словам судового брокера, первый танкер с нефтью прибыл еще 29 ноября и ждал шесть дней.

Как считают в газете, пробка из танкеров является первым признаком того, что ограничение цен на российскую нефть может нарушить мировые потоки нефти, выходящие за рамки экспорта РФ.

Анкара попросила все танкеры с сырой нефтью, проходящие через турецкие проливы, предоставить письма от своих поставщиков, подтверждающие, что страховка покроет такие инциденты, как разлив нефти и столкновения, говорится в материале.

В свою очередь Международная группа P&I Clubs, представляющая 13 страховщиков, обеспечивающих покрытие ответственности примерно 90% мировых перевозок, заявила, что запрос Турции вышел «далеко за рамки» обычно требуемой общей информации.

На прошлой неделе страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) и Австралия согласовали введение с 5 декабря максимальной цены на поставляемую по морю нефть из России в $60 за баррель.