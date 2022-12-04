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МИД Германии: ФРГ рассчитывает на поддержку Индией потолка цен на нефть России

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Global Look Press

ФРГ рассчитывает, что Индия поддержит введение потолка цен на поставки российской сырой нефти. Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок в интервью изданию The Hindu накануне своего визита в Нью-Дели.

«Мы настоятельно призываем наших партнеров также ввести санкции, но мы отдаем себе отчет в том, что многие государства имеют различные экономические ограничения. <...> Партнеры могут оказывать поддержку, не соблюдая ее формально: покупая нефть ниже установленного предела», — заявила Бербок в ответ на вопрос о росте закупок Индией нефти из России.

Бербок планирует посетить Нью-Дели 5-6 декабря с официальным визитом, в ходе которого намерена провести переговоры со своим индийским коллегой Субраманьмом Джайшанкаром.

Ранее 4 декабря профессор по энергетической политике и дипломатии института Дохи DIGS Лоран Ламбер сказал, что после введения потолка цен на поставляемую морем российскую нефть в размере $60 за баррель непонятна реакция союзников России, в особенности Индии, которая закупила большие объемы российской нефти по сниженным ценам.

В конце прошлого месяца агентство Reuters написало, что в ноябре 2022 года на Индию пришлась доля в 40% от всех морских поставок российской нефти в ноябре.

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