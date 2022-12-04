МИД Германии: ФРГ рассчитывает на поддержку Индией потолка цен на нефть России

ФРГ рассчитывает, что Индия поддержит введение потолка цен на поставки российской сырой нефти. Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок в интервью изданию The Hindu накануне своего визита в Нью-Дели.

«Мы настоятельно призываем наших партнеров также ввести санкции, но мы отдаем себе отчет в том, что многие государства имеют различные экономические ограничения. <...> Партнеры могут оказывать поддержку, не соблюдая ее формально: покупая нефть ниже установленного предела», — заявила Бербок в ответ на вопрос о росте закупок Индией нефти из России.

Бербок планирует посетить Нью-Дели 5-6 декабря с официальным визитом, в ходе которого намерена провести переговоры со своим индийским коллегой Субраманьмом Джайшанкаром.

Ранее 4 декабря профессор по энергетической политике и дипломатии института Дохи DIGS Лоран Ламбер сказал, что после введения потолка цен на поставляемую морем российскую нефть в размере $60 за баррель непонятна реакция союзников России, в особенности Индии, которая закупила большие объемы российской нефти по сниженным ценам.

В конце прошлого месяца агентство Reuters написало, что в ноябре 2022 года на Индию пришлась доля в 40% от всех морских поставок российской нефти в ноябре.