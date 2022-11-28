Цена на нефть Brent опустилась ниже $81 за баррель

Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2023 года в ходе торгов опустилась ниже $81 за баррель впервые с 11 января. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

В ходе торгов стоимость нефти опускалась на 3,4%, до $80,86 за баррель.

При этом цена на нефть марки WTI с поставкой в январе 2023 года снизилась на 3,26% — до $73,79 за баррель.

25 ноября стоимость нефти российской марки Urals с отгрузкой из Новороссийска и Приморска рухнула до минимального с конца 2020 года значения около $52 за баррель в преддверии вступления в силу эмбарго Евросоюза (ЕС) на поставки российского сырья морским путем.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на сообщение трейдеров и судовых брокеров писало, что из-за высокого спроса на грузоперевозки нефти стоимость доставки сырья начала расти, а вслед за ней повышаются счета для простаивающих танкеров. По словам собеседников агентства, дневные ставки фрахта танкеров для перевозки нефти достигли отметки в $100 тыс.