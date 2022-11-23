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FT: введение ЕС потолка цен на газ принесет трейдерам миллиардные убытки

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Michael Sohn/AP

Введение Евросоюзом потолка цен на газ принесет трейдерам миллиардные убытки, пишет Financial Times.

По данным газеты, трейдеры могут понести дополнительные убытки в $33 млрд, так как в случае введения потолка цен столкнутся с 80% ростом платежей на страховку для обеспечения своих сделок.

«Ведущий биржевой оператор ICE предупредил, что в случае реализации плана Брюсселя по ограничению цены на ключевом европейском газовом хабе TTF энерготрейдерам придется дополнительно выплатить 33 миллиарда долларов в виде маржинальных платежей», — говорится в статье.

Ранее страны Евросоюза (ЕС) стали возмущаться предложенным мерам Еврокомиссии (ЕК) по предельным ценам на российский газ. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на источники в дипломатических кругах.

Дипломаты из стран, поддерживающих ограничение цен, заявили, что предложенная предельная стоимость газа слишком высока для их стран. То есть любая цена, которая будет выше €250 за МВт/ч, будет лишь уничтожать концепцию ограничения. Кроме того, энергобиржа ICE выступила против вообще любого ограничения, так как это полностью нарушит равновесие рынка.

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