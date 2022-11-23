FT: введение ЕС потолка цен на газ принесет трейдерам миллиардные убытки

Введение Евросоюзом потолка цен на газ принесет трейдерам миллиардные убытки, пишет Financial Times.

По данным газеты, трейдеры могут понести дополнительные убытки в $33 млрд, так как в случае введения потолка цен столкнутся с 80% ростом платежей на страховку для обеспечения своих сделок.

«Ведущий биржевой оператор ICE предупредил, что в случае реализации плана Брюсселя по ограничению цены на ключевом европейском газовом хабе TTF энерготрейдерам придется дополнительно выплатить 33 миллиарда долларов в виде маржинальных платежей», — говорится в статье.

Ранее страны Евросоюза (ЕС) стали возмущаться предложенным мерам Еврокомиссии (ЕК) по предельным ценам на российский газ. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на источники в дипломатических кругах.

Дипломаты из стран, поддерживающих ограничение цен, заявили, что предложенная предельная стоимость газа слишком высока для их стран. То есть любая цена, которая будет выше €250 за МВт/ч, будет лишь уничтожать концепцию ограничения. Кроме того, энергобиржа ICE выступила против вообще любого ограничения, так как это полностью нарушит равновесие рынка.