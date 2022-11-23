Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас

В французских заведениях резко подорожало пиво

close
100%
Владимир Песня/РИА «Новости»

Согласно исследованию платформы Privateaser.com., за прошедших с 2019 три года, во Франции пиво подорожало на 9%, сообщает телеканал BFMTV.

«Кроме обычных факторов падения посещаемости в зависимости от сезона, сейчас в игру вступают и другие: рост цен на энергию, инфляция... У французов больше нет прежнего желания потреблять напитки. Снижение покупательной способности неизбежно приводит к падению посещаемости», — рассказал управляющий Давид Зенуда, ответственный за несколько заведений в Париже.

По данным собственников заведений, рост цен был вызван инфляцией, которая стала причиной возросших затрат. Сейчас, в среднем, бокал пива в Париже будет стоить €7,05, а в провинциях — €5,78.

Ранее министр экономики Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Европа прежде всего должна беспокоиться о конкуренции с США, особенно учитывая разницу цен на энергоносители и меры по снижению уровня инфляции.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть