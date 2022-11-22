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На Украине отрицают отбор части российского газа, поставляемого в Молдавию

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РИА «Новости»

Компания «Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ) отрицает, что часть газа, который «Газпром» поставляет в Молдавию через Украину транзитом, остается в стране. Об этом сообщается на сайте компании.

«Все объемы, которые были приняты на точке входа из РФ «Суджа», в частности для дальнейшей транспортировки потребителям Молдовы, были переданы в точках выхода из Украины в Молдову «Алексеевка» и «Гребеники» в полном объеме», — сказано в пресс-релизе.

Добавляется, что эти данные подтверждены необходимыми документами, подписанными, в том числе, с «Газпромом».

При этом ОГТСУ обвиняет «Газпром» в том, что российская компания пытается лишить Кишинев возможности использования газотранспортной системы Украины и подземные хранилища газа.

Ранее «Газпром» сообщил, что газ, поставляемый Молдавии по трубопроводу «Суджа», оседает на Украине. В связи с этим с 28 ноября поставки могут быть ограничены. На фоне заявления «Газпрома» биржевые цены на газ в Европе резко ускорили рост — до 4%, выше $1280.

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