МСП Банк поддержал предпринимателей из Удмуртии на 250 млн рублей

Предприниматели Удмуртской Республики в рамках совместной программы Корпорации МСП и правительства региона получили финансовую поддержку в МСП Банке на сумму 250 млн рублей.

Финансированием уже воспользовались 40 предпринимателей. Лидером по кредитованию стало промышленное производство.

Также льготными условиями воспользовались предприниматели, занимающиеся туризмом, транспортными перевозками, торговлей и другие.

«Социально-экономическое развитие регионов – это одна из наших основных задач, поэтому мы постоянно улучшаем и адаптируем наши продукты под нужды конкретных отраслей и территорий. Такая работа налажена и с Удмуртской республикой, где предприниматели могут получить льготные средства по льготной ставке», – отметил председатель Правления МСП Банка Петр Засельский.

Одним из клиентов МСП Банка в регионе стал ижевский парк активного отдыха «Енот-Парк», расположенный в центре города. Благодаря льготному кредиту в парке появится новый подъемник для тюбингов, а территория станет еще более благоустроенной и удобной для посетителей. Для этого МСП Банк предоставил заемщику более 6 млн рублей на срок до 36 месяцев. В качестве обеспечения по кредиту было использовано поручительство учредителей, залог приобретаемого оборудования и зонтичное поручительство Корпорации МСП. Льготная ставка составила всего 4,5% годовых.