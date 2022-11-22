Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас

Счетная палата Молдавии оценила долг «Молдовагаза» перед «Газпромом» в $590,8 млн

close
100%
Михай Карауш/РИА Новости

Молдавско-российская энергетическая компания «Молдовагаз» должна российской государственной энергетической компании «Газпром» $590,8 млн. Сумму назвала Счетная палата Молдавии по итогам проведенного аудита.

«Долг «Молдовагаза» за поставленный «Газпромом» газ составил $590,8 млн», — сказано в документе.

Большая часть этой суммы — $394,1 млн — появилась в период с 2011 по 2015 год, когда у власти в Молдавии были правительства, сформированные коалицией «Альянс за европейскую интеграцию». $144,8 млн относится к периоду с 1990 по 2007 год. $37,3 млн Кишинев задолжал в декабре 2021 года при правительстве правящей ныне Партии действия и солидарности. Еще $14 млн долга образовались в первой половине 1999 года, до образования «Молдовагаза».

Одновременно со Счетной палатой аудит задолженности перед «Газпромом» проводят норвежская компания Wikborg Rein Advokatfirma A. S. и британская Forensic Risk Alliance & Co. Limited. Их нанял молдавский кабмин.

В октябре 2021 года Кишинев и «Газпром» продлили контракт на поставку газа в республику на пять лет. Условием стало проведение аудита задолженности «Молдовагаза» перед российским предприятием, в том числе с привлечением зарубежного аудитора. Еще одним требованием была своевременная оплата поставок топлива.

В первой половине ноября глава «Молдовагаза» Вадим Чебан сообщил, что компания оплатила 99,3% поставок «Газпрома» в 2022 году.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть