Счетная палата Молдавии оценила долг «Молдовагаза» перед «Газпромом» в $590,8 млн

Молдавско-российская энергетическая компания «Молдовагаз» должна российской государственной энергетической компании «Газпром» $590,8 млн. Сумму назвала Счетная палата Молдавии по итогам проведенного аудита.

«Долг «Молдовагаза» за поставленный «Газпромом» газ составил $590,8 млн», — сказано в документе.

Большая часть этой суммы — $394,1 млн — появилась в период с 2011 по 2015 год, когда у власти в Молдавии были правительства, сформированные коалицией «Альянс за европейскую интеграцию». $144,8 млн относится к периоду с 1990 по 2007 год. $37,3 млн Кишинев задолжал в декабре 2021 года при правительстве правящей ныне Партии действия и солидарности. Еще $14 млн долга образовались в первой половине 1999 года, до образования «Молдовагаза».

Одновременно со Счетной палатой аудит задолженности перед «Газпромом» проводят норвежская компания Wikborg Rein Advokatfirma A. S. и британская Forensic Risk Alliance & Co. Limited. Их нанял молдавский кабмин.

В октябре 2021 года Кишинев и «Газпром» продлили контракт на поставку газа в республику на пять лет. Условием стало проведение аудита задолженности «Молдовагаза» перед российским предприятием, в том числе с привлечением зарубежного аудитора. Еще одним требованием была своевременная оплата поставок топлива.

В первой половине ноября глава «Молдовагаза» Вадим Чебан сообщил, что компания оплатила 99,3% поставок «Газпрома» в 2022 году.