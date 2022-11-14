Bloomberg: экспорт зерна из России подскочил почти в полтора раза в октябре-ноябре

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Vadim Ghirda/AP

Россия нарастила продажу зерна за границу в октябре-ноябре 2022 года почти в полтора раза в годовом выражении. Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на данные компании Logistic OS.

В пресс-службе организации сказали, что с 1 октября по 14 ноября 2022 года Россия экспортировала по морю 6,53 млн тонн зерна и других продуктов питания. За аналогичный период 2021 года удалось продать за рубеж 4,59 млн тонн.

Объем экспорта увеличили из-за высокого спроса на зерно на мировом рынке и конкурентоспособных цен, которые предлагают российские поставщики.

Издание напомнило, что иностранные логистические и страховые компании отказались работать с Москвой по части экспорта зерна после 24 февраля 2022 года, опасаясь санкций. Ситуация стала меняться после заключения в конце июля зерновой сделки между Турцией, Украиной, Россией и ООН.

Ранее 14 ноября генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что организации при взаимодействии с США и Евросоюзом (ЕС) удалось снять много ограничений, связанных с поставкой на мировой рынок российских удобрений и продовольствия.

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