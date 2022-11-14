DPA: кабмин Германии национализирует экс-дочку «Газпрома» — компанию SEFE

Правительство Германии национализирует бывшую дочернюю структуру «Газпрома» — компанию Securing Energy For Europe (SEFE). Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на Министерство по делам экономики и защиты климата ФРГ.

В публикации отмечается, что SEFE принадлежит крупнейшее в Западной Европе подземное газохранилище «Реден».

Ведомство обосновало данное действие надвигающейся неплатежеспособностью SEFE, что поставит под угрозу безопасность поставок в Германию.

«Чтобы предотвратить эту опасность и сохранить операционную деятельность SEFE, в настоящее время происходит смена собственника и стабилизация компании», — говорится в заявлении Минфина.

Ранее стало известно, что бывшая «дочка» российского энергетического холдинга «Газпром» SEFE (Securing Energy for Europe) может потерять в Германии €1 млрд. Это обусловлено возможностью полного прекращения поставок газа крупнейшим независимым сырьевым трейдером Vitol Group.