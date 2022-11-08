Reuters: ЕК предупредила о невозможности установить лимит цен на газ согласно требованиям ЕС

Еврокомиссия заявила о невозможности установить лимит цен на газ в соответствии с требованиями стран Евросоюза. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

«Еврокомиссия заявила, что невозможно установить ограничения, соответствующую этим критериям», — рассказал источник, добавляя, что представители 27 стран-членов ЕС в Брюсселе обсудят этот вопрос в следующую пятницу.

На саммите в прошлом месяце лидеры ЕС договорились создать «временные рамки для ограничения цены на газ при производстве электроэнергии» и «временный динамический ценовой коридор для сделок с природным газом», чтобы снизить цены. Разработать их должна была ЕК.

Агентство отмечает, что некоторые страны ЕС при этом настаивали, что ограничения не должны повлиять на долгосрочные контракты, привести к увеличению потребления газа или спровоцировать производителей перенаправить поставки в другие места.

Ранее Bloomberg писало, что обеспокоенность Европы собственной энергетической безопасностью вызывает энергетическую бедность в странах развивающегося мира.