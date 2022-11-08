Глава ЦБ заявила, что искусственное ослабление рубля приведет к валютизации экономики

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что искусственное ослабление курса рубля может привести к валютизации экономики России. Об этом она сообщила в ходе выступления на заседании комитетов Государственной думы, передает «Интерфакс».

Она отметила, что сейчас есть предложения делать это в интересах экспортеров и для большего наполнения бюджета.

«Но если такую политику начать применять, и граждане, и бизнес будут знать, что государство целенаправленно ослабляет курс, курс может только ослабляться. Вы думаете, они будут держать деньги в национальной валюте, в рублях?», — сказала Набиуллина.

Ранее Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора заявляла, что плавающий курс рубля предоставляет возможность проводить независимую денежно-кредитную политику.

До этого председатель российского Центрального банка говорила, что самоизоляция финансовой системы может привести к снижению благосостояния населения страны.