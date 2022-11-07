Боррель: ЕС зависит от поставок из КНР еще больше, чем от России

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Yves Herman/Reuters

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС зависят от поставок из КНР для реализации плана по достижению климатической нейтральности еще больше, чем от российских энергоресурсов. Об этом говорится в тексте на сайте дипломатической службы ЕС.

«Наша зависимость от Китая в стратегии зеленой трансформации превышает зависимость от ископаемого топлива из России», — написал он.

По словам Борреля, ЕС на 90% зависит от Китая по части поставок магния, редкоземельных металлов и на 90% — от поставок солнечных батарей. КНР, как отметил дипломат, является ключевым экономическим партнером союза и одновременно его конкурентом и оппонентом.

Глава евродипломатии подчеркнул, что Европе нужно работать над снижением «чрезмерной» зависимости и повышать устойчивость.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что Евросоюз не должен находиться под контролем какой-либо третьей стороны.

Он выразил надежду, что Европа будет стабильной и процветающей и сможет сохранить линию в развитии отношений с Китаем, которая существует сейчас.

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