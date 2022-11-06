Байден запутался в ценах на бензин

Президент США Джо Байден написал в своем Twitter, что средняя цена за галлон бензина в Штатах составляет 3,19 доллара. Однако американская автомобильная ассоциация (ААА) приводит совсем другие цифры.

Как следует из данных ассоциации, один галлон бензина в среднем в США стоит 3,8 доллара. Этот показатель оказался на 19% выше того, что привел Байден.

Сообщается, что из всех штатов только в Техасе и Джорджии цена за галлон бензина оказалась ниже 3,2 доллара.

Ранее Байден грозил обложить американские нефтяные компании дополнительным налогом на сверхдоходы, если они не будут участвовать в борьбе с дороговизной топлива.

До этого сообщалось, что стратегический резерв нефти в США уменьшился до 401,7 млн баррелей.