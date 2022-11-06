Байден запутался в ценах на бензин

Цифры президента Байдена о цене бензина оказались ниже цифр автомобильной ассоциации США

close
100%
Andrew Kelly/Reuters

Президент США Джо Байден написал в своем Twitter, что средняя цена за галлон бензина в Штатах составляет 3,19 доллара. Однако американская автомобильная ассоциация (ААА) приводит совсем другие цифры.

Как следует из данных ассоциации, один галлон бензина в среднем в США стоит 3,8 доллара. Этот показатель оказался на 19% выше того, что привел Байден.

Сообщается, что из всех штатов только в Техасе и Джорджии цена за галлон бензина оказалась ниже 3,2 доллара.

Ранее Байден грозил обложить американские нефтяные компании дополнительным налогом на сверхдоходы, если они не будут участвовать в борьбе с дороговизной топлива.

До этого сообщалось, что стратегический резерв нефти в США уменьшился до 401,7 млн баррелей.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть