Эксперты РИА Новости предрекли рублю ослабление до 67 за доллар к концу 2022 года

Курс доллара до конца 2022 года может вырасти максимум до 67 рублей в условиях сужения торгового баланса. Такое мнение выразили эксперты, которых опросило агентство РИА Новости.

По мнению аналитиков, в 2022 году российская валюта показала широкий коридор колебаний. Курс американской валюты от показателей закрытия 2021 года в 74,68 рубля вырос на фоне геополитической напряженности и санкций против России к 10 марта до рекордного уровня в 121,53 рубля.

Накануне кандидат экономических наук Михаил Беляев сказал, что в ближайшее время курс российской валюты будет находиться в районе 61 рубля за доллар из-за устойчивости экономики страны к масштабным международным санкциям.

Во второй половине октября аналитик КСП «Капитал УА» Михаил Беспалов выразил мнение, согласно которому курс доллара более 70 рублей можно будет наблюдать лишь в 2023 году.

В конце октября издание РБК со ссылкой на статистические данные аналитического центра НАФИ написало, что все меньшее количество россиян стали пристально следить за курсами мировых валют, включая рубль. Если весной таких граждан насчитывалось больше половины (52%), то в октябре — только 26%.