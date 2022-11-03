Аналитик Галактионов заявил, что цены на газ в Европе растут из-за ожидания холодов

Резкий рост биржевых цен на газ в Европе связан с тем, что участники рынка закладывают в котировки приближающееся похолодание и возможные сложности с доступностью сырья. Об этом РИА Новости заявил эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов.

«Теплые дни заканчиваются, и основания для дальнейшего снижения цен на газ уже нет. Участники торгов постепенно закладывают в котировки ожидаемое похолодание и возможные сложности с доступностью газа из-за выпадения российских трубопроводных поставок», — отметил Галактионов.

Стоимость тысячи кубометров газа в Европе по декабрьским фьючерсным контрактам по итогам торгов 2 ноября увеличилась на 17%, до $1414,4. В то же время средняя расчетная цена ближайших фьючерсов в октябре упала до $1377 за тысячу кубометров. Для сравнения, в сентябре этот показатель был на уровне $2093 долларов.

До этого CNBC, ссылаясь на данные аналитиков Goldman Sachs сообщили, что природный газ в Европе в ближайшие несколько месяцев может подешеветь на 30%. В публикации отметили, что стоимость топлива сократится с нынешних €120 за мегаватт-час до €85 за мегаватт-час уже в первом квартале 2023 года. При этом недавнее снижение цен произошло из-за того, что хранилища газа в Европе удалось наполнить в срок, осенняя температура была выше средних показателей по сезону, а поставки СПГ были в избытке.