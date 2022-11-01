Катар пригрозил оставить ЕС без газа при введении потолка цен на российское топливо

Катар пригрозил серьезными последствиями, если ЕС все же решится ввести потолок цен на российские энергоресурсы. Об этом заявил министр энергетики эмирата и глава Qatar Energy Саад аль-Кааби.

Он назвал свободный рынок наилучшим решением, подчеркнув, что стороннее вмешательство может нарушить правило конкуренции и поставить под угрозу инвестиции в добычу газа. Министр заявил, что страна вправе распоряжаться собственными ресурсами так, как сама считает нужным. По его словам, государство пообещало Европе поставки газа, которые в любой момент могут завершиться.

«Когда нам будет уместно отклониться, мы это сделаем», — цитирует аль-Кааби Life.ru.

Кстати, ранее Катар предупредил Европу о «еще более худшем» кризисе в энергетике, напоминает газета «Известия». Как заявил аль-Кааби, такой исход может произойти, если конфликт на Украине не закончится.

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