Справороссы предложили Центробанку профинансировать дефицит российского бюджета

Депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме направили на рассмотрение в правительство законопроект о расширении полномочий Банка России (ЦБ). Валютному регулятору захотели позволить профинансировать бюджетный дефицит, написал лидер партии Сергей Миронов в своем Telegram-канале.

«Сегодня Банк России не вправе предоставлять кредиты для финансирования бюджетного дефицита, а также покупать государственные ценные бумаги при их первичном размещении. Наш законопроект предоставляет ЦБ такое право», — заявил Миронов.

По его словам, поводом для подачи соответствующего законопроекта стал «беспрецедентный» уровень давления со стороны западных стран в связи с действием международных санкций против России. Без финансовой помощи ЦБ дефицит бюджета может продолжить рост.

«В проекте федерального бюджета на будущий год заложен дефицит в размере около 3 триллионов рублей, и при этом Правительство фактически лишилось важного инструмента его покрытия», — заключил Миронов.

26 октября Государственная дума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2023, 2024 и 2025 годы. Согласно положениям документа, в следующем году расходы госказны составят 29 трлн рублей, в то время как доходы — только 26,1 трлн рублей. Таким образом дефицит федерального бюджета в 2023-м окажется на уровне почти 3 трлн рублей.