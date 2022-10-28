РБК: российские банки начнут установку терминалов для карт «Мир» в дружественных странах

Издание РБК со ссылкой на источники утверждает, что два крупных российских банка изучают перспективу установки POS-терминалов для приема карт платежной системы «Мир» в дружественных странах.

В публикации отмечается, что одна из кредитных организаций рассматривает вариант работы на территории Турции, а вторая — в Объединенных Арабских Эмиратах.

По словам одного из собеседников издания, банки видят спросы в государствах, в которых сохранился и вырос поток российских туристов.

«Рассматриваем возможности обслуживания зарубежных торгово-сервисных предприятий», — утверждает источник.

Другой собеседник РБК сообщил, что его банк планирует устанавливать платежные терминалы в отелях и крупных магазинах.

Ранее посол Индонезии в РФ Хосе Антонио Морато Таварес сообщил, что официальные представители финансовых систем двух стран ведут переговоры по вопросу использования платежной системы «Мир».

До этого сообщалось, что часть турецких отелей перестали принимать карты «Мир», сославшись на угрозы санкциями.