Зеленский подписал закон о национализации системообразующих банков страны

close
100%
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который определяет процедуру национализации системообразующих банков во время военного положения на территории Украины. Сообщение об этом опубликовала пресс-служба Верховной рады.

«Проект закона о внесении изменений в налоговый кодекс Украины и некоторые другие законы Украины об особенностях вывода с рынка системно важного банка в условиях военного положения возвращен с подписью от президента 26 октября», — сказано в сообщении.

По информации Нацбанка Украины, в сегодняшний день в стране всего 14 системообразующих банков: «А-Банк», «Альфа-Банк» Украина, «Кредобанк», «ОТП Банк», «Ощадбанк», «Южный», «ПриватБанк», «Пумб», «Райффайзен Банк», «Таскомбанк», «Укргазбанк», «Укрэксимбанк», «УкрСиббанк», «Универсал Банк».

В первой половине апреля украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что власти Украины национализируют всю собственность России, которая есть в стране.

В начале октября сообщалось, что украинский парламент рассмотрит проект закона о национализации по ускоренной процедуре более 900 объектов российской собственности на Украине.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть