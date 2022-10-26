Специалист Новикомбанка Сычков призвал открывать вклады для накопления большей суммы средств

Для увеличения своих сбережений россиянам необходимо открывать вклады, при этом с другими инвестиционными инструментами ситуация более сложная. Об этом «Прайм» заявил директор департамента частного банковского обслуживания Новикомбанка Александр Сычков.

«Есть консервативные способы сбережения — вклады. Этим путем ускорить процесс накоплений не получится, но сохранить накопления и получить доход, перекрывающий инфляцию — вполне реально. Главный плюс такого инструмента перед остальными — ликвидность. С другими инвестиционными инструментами дело обстоит сложнее», — отметил Сычков.

По его словам, в России есть много разных инструментов, благодаря которым можно не только сохранить, но и умножить свои сбережения. Однако для этого необходимо обладать определенными знаниями и навыками. В противном же случае, если необходимых знаний нет, использование этих инструментов может лишь принести убытки.

Он добавил, что необходимо каждый месяц откладывать около 5-10% от своего дохода на всякий случай. При этом эти деньги должны лежать на вкладе. Ведь если их вкладывать в ценные бумаги, то можно как хорошо выиграть, так и все потерять.

24 октября аналитики финансового маркетплейса «Сравни» специально для «Газеты.Ru» заявили, что после объявления в России частичной мобилизации граждане все чаще стали предпочитать краткосрочные банковские вклады — от одного до трех месяцев. Если в прошлом месяце вкладами на месяц интересовались 9,5% пользователей, то в октябре их стало уже 12,5%.