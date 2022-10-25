В Сбере рассказали о крупнейшей хакерской атаке на банк

Заместитель председателя правления Сбера Станислав Кузнецов рассказал, что в начале октября банк выдержал крупнейшую DDoS-атаку. По его словам, в ней принимали участие более 100 тысяч хакеров и она продлилась более суток.

«Недавно мы выдержали крупнейшую атаку, которая происходила 7 октября, когда по заранее подготовленному плану с очень длительной подготовкой, была спланирована специальная операция, специальная DDOS-атака, в которой участвовало не менее 104 тысяч хакеров, которую вели с инфраструктуры, расположенной в зарубежных государствах численностью не менее 30 тысяч устройств», — сказал Кузнецов в интервью «России 24».

Он отметил, что цели кибератак понятны - остановить деятельность Сбера, либо просто блокировать.

«Мы не фиксировали никаких перебоев, но атака была сложная. Наши специалисты нашли все необходимые ресурсы для того, чтобы успешно отразить эту атаку. Атака длилась 24 часа 7 минут», — добавил он.

Кузнецов также подчеркнул, что после 24 февраля количество хакерских атак беспрецедентно выросло. По его словам, только в этом году Сбер выдержал не менее 470 атак.

«Это колоссальная цифра, это крупные атаки. По сути, если сравнивать за прошедший период, это больше чем все атаки, которые были проведены против нас за 7 прошедших лет», — сказал зампред правления Сбера.