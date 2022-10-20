Bloomberg: правительства Европы контролируют только 10% газа в хранилищах

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Gustau Nacarino/Reuters

Коммерческие европейские энергокомпании контролируют 90% топлива, находящегося в подземных хранилищах газа (ПХГ). Оставшиеся 10% находятся под контролем правительств стран Евросоюза, сообщает Bloomberg.

«Европа рискует замерзнуть предстоящей зимой, не имея достаточного контроля над запасами газа. До 90% запасенного газа в регионе доступно тому, кто предложит самую высокую цену. И только около 10% газа в хранилищах от Италии до Нидерландов находится под прямым контролем государственных чиновников через национальные стратегические резервы», — говорится в материале.

В то же время система трансграничных потоков не была проверена в критических условиях. Этот фактор также может создать определенные проблемы, которые могут помешать европейским странам бесперебойно пройти предстоящий отопительный сезон.

«Практичность системы никогда раньше не проверялась на деле. Многое будет зависеть от суровости этой зимы», — предположил аналитик консалтинговой компании Wood Mackenzie Грэм Фридман.

В идеале газовая транспортная сеть региона должна работать, позволяя поставкам перемещаться между рынками. Пока в системе задействовано достаточные объемы топлива, она будет продолжать функционировать. Однако ее работоспособность еще не проверяли в условиях, подобным нынешнему энергетическому кризису, заключается в статье.

20 октября канцлер Германии Олаф Шольц заявил об освобождении страны от энергетической зависимости от поставок российских энергоносителей. В то же время договоренность стран Евросоюза о сокращении уровня потребления газа в регионе на 15% предстоящей зимой еще в большей степени снизит долю поставок российского топлива в регион.

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