Fox News: ошибки Байдена дорого обойдутся американцам этой зимой

Американцам придется больше платить за газ этой зимой из-за неправильного обращения президента США Джо Байдена с энергетическими ресурсами. Об этом 17 октября сообщил телеканал Fox News со ссылкой на данные Управления энергетической информации (EIA).

«Согласно прогнозу EIA , домохозяйства США, которые в основном используют природный газ для отопления, потратят этой зимой на отопление в среднем $931. Это что на 28% или $206 больше, чем в прошлом году», — отмечается в публикации, которую цитирует газета «Известия».

Ожидаемое увеличение счетов, по данным EIA, связано с более высокими розничными ценами на природный газ. Однако помимо повышения цен на голубое топливо, американцев также ожидает более холодная зима. В результате среднее потребления газа по всей стране возрастет на 5%.

Как отмечает Fox News, с момента вступления в должность Байден принял ряд мер, ограничивающих добычу ископаемого топлива. В первый же день он отменил строительство трубопровода из Канады Keystone XL и приостановил действие программы, предусматривающей передачу в аренду федеральных земель на Аляске для добычи ресурсов. В итоге все это повлияло на сложившуюся ситуацию.

При этом, по данным исследовательского бюро ACS, почти в половине американских домов для обогрева используется природный газ.