Посол Пакистана Али Хан: Исламабад обсуждает с Москвой закупки СПГ

Посол Пакистана в России Шафкат Али Хан заявил, что Исламабад контактирует с Москвой по вопросу поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Пакистан. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

По словам Али Хана, его страна очень заинтересованы в поставках СПГ.

«Проектом, который изменил бы ситуацию коренным образом, стали бы трубопроводные поставки газа из России, но это будет позже. Наши непосредственные потребности связаны с СПГ», — заявил он.

В интервью посол также подчеркнул, что западные санкции не станут препятствием в политических или экономических отношениях Исламабада с Москвой. То же самое касается конкретных совместных проектов.

«Мы попытаемся обойти санкции там, где они создают проблемы», — заявил дипломат.

Ранее Шафкат Али Хан назвал Россию фактором стабильности в Азии для Пакистана и другом страны.

Он также выразил надежду, что исламская республика продолжит развивать отношения с РФ и что взаимодействие в энергетической сфере станет практическим проявлением этого.