Аналитик Блинов исключил возврат к советскому расчету курса рубля

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Запад может ввести против России новые санкции, но возврата к советскому регулированию курса рубля не будет. Об этом «Прайму» сообщил старший аналитик ИК «Русс-Инвест» Роман Блинов.

«В России рыночная экономика. Возможно, торги по американскому доллару и единой европейской валюте канут в лету, но это не означает, что мир перевернется с ног на голову и остановится», — отметил он.

Поэтому, по его словам, исключен возврат к советской модели регулирования курса рубля.

32 года назад президент СССР Михаил Горбачев подписал указ об установлении в стране коммерческого курса рубля к иностранным валютам.

Согласно документу, с 1 ноября вводился коммерческий курс рубля к иностранным валютам в соотношении 1,8 руб. за $1. Такой курс предполагалось использовать в расчетах по внешнеторговым операциям, иностранным капиталовложениям на территории СССР и советским инвестициям за границей, а также в расчетах неторгового характера, осуществляемых юридическими лицами.

В итоге стоимость американской валюты в рублевом эквиваленте начала сильно расти.

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