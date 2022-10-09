Минобороны Турции: из портов Украины за два дня вышли 17 судов с сельхозпродукцией

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Nina Lyashonok/AP

В течение двух дней из портов Украины вышли 17 судов с сельхозпродукцией. Об этом сообщило Министерство обороны Турции в Twitter, передает ТАСС.

«Вывоз сельхозпродукции из портов Украины продолжается на безопасной основе», — сказано в сообщении ведомства.

Уточняется, что 8 и 9 октября из портов вышли 17 сухогрузов, груженных зерновыми.

По данным властей Турции, с 1 августа с Украины по морскому гуманитарному коридору вывезено более 6,5 млн тонн сельхозпродукции.

В конце сентября Министерство обороны Турции сообщало о выходе из портов Украины девяти сухогрузов с продовольствием.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявлял, что в России недовольны результатами деятельности ООН по обеспечению экспорта зерна и удобрений, но сдвиги в этом направлении есть.

Сообщалось также, что заместитель генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс планирует визит в Москву для обсуждения продления сделки об экспорте зерна по Черному морю.

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