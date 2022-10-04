Премьер Мицотакис: Греция настаивает на введении в ЕС потолка цен на природный газ

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что настаивает на введении в Евросоюзе предельной цены на импортируемый природный газ. Соответствующее заявление он сделал, выступая в парламенте на заседании парламентской фракции возглавляемой им партии «Новая демократия», передает ТАСС.

По словам главы греческого правительства, позиции его страны по этому вопросу находят все больше сторонников.

«Цена природного газа должна быть каким-то образом отвязана от цены электроэнергии, а его закупка, хранение и распределение наиболее эффективным способом должны стать делом [всей] Европы, Евросоюза», — сказал он.

Как считает политик, необходимости единой политики Европы в сфере природного газа «не могут противостоять национальные микрорасчеты» ряда стран, «которые подрывают европейскую солидарность в целом».

Также он указал, что государству следует «сказать свое слово» в ситуации, когда рынки и свободная конкуренция не работают должным образом. Премьер отметил, что в настоящее время государство «призвано вмешаться, чтобы напомнить, что рынки являются участниками, а не исключительными регуляторами экономики, и что они существуют во имя граждан, а не наоборот».

Он добавил, что вновь передаст этот посыл «через два дня [на саммите ЕС] в Праге и на Европейском совете в Брюсселе в конце месяца».

Ранее сообщалось, что в Европейской комиссии предложили ввести потолок цен на российский газ после обращения министров Евросоюза.

До этого министры энергетики 15 стран — членов ЕС обратились к Еврокомиссии с просьбой ввести потолок цен на весь импортируемый в страны содружества газ вне зависимости от его происхождения.

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