Keystone ATS: акции банка Credit Suisse упали до исторического минимума

Второй по величине банк Швейцарии Credit Suisse столкнулся с финансовыми трудностями. На этом фоне курс его акций в понедельник 3 октября снижался в моменте до исторического минимума в 3,518 франка или около $3,55, сообщает информационное агентство Keystone ATS.

30 сентября руководство банка пыталось вселить уверенность в сотрудников в разосланном письме о предстоящей трансформации финансового учреждения. Однако в итоге это сообщение не вызвало ожидаемой реакции у международных трейдеров.

По словам генерального директора Credit Suissе Ульриха Кернера, детали плана по реструктуризации финансовой организации будут объявлены 27 октября.

«Финансовое учреждение переживает сейчас критический момент, однако оно находится на верном пути», — пояснил Кернер.

В то же время скачок производного финансового инструмента — пятилетнего Credit Defaut Swap — с 60 до 250 базовых пунктов не вселяет уверенности у представителей рынка, считает Keystone ATS.

«Пятилетний Credit Defaut Swap взлетел до 250 базовых пунктов с 60 пунктов в начале года, что свидетельствует о нервозности рынков. Это означает, что рынок сильно учитывает упущения одного из крупнейших швейцарских банков», — заключил старший аналитик банка Swissquote Ипек Озкардеская.

31 августа Bloomberg со ссылкой на данные Deutsche Bank AG сообщило, что второй крупнейший финансовый конгломерат Швейцарии Credit Suisse Group AG столкнулся с нехваткой $4,1 млрд, необходимых для улучшения экономической устойчивости. По размерам капитализации Credit Suisse по-прежнему уступает ключевому конкуренту — швейцарскому UBS.