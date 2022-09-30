В Кремле рассказали, что пострадали как минимум три ветки «Северных потоков»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам на брифинге, что как минимум три ветки экспортных газопроводов «Северный поток» и «Северный поток 2» пострадали. Он отметил, что была информация и про утечку на четвертой, но точной информации пока нет. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Пострадало как минимум три ветки. Была информация, по-моему, вчера о том, что четвертую утечку установили. Но, конечно же, полная информация возможна только после того, как будут проведены исследования», — сказал Песков.

Он признался, что в нынешних условиях исследования пока невозможны.

«В нынешних условиях, когда продолжаются выбросы газа, я не думаю, что эти исследования возможны», — пояснил представитель Кремля.

Ранее Дмитрий Песков по ходу брифинга заявил, что Москва будет воспринимать удары по территориям Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей со стороны украинской армии как акт агрессии.

Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. Согласно официальным результатам, за присоединение к РФ в ДНР проголосовали 99,23% граждан, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, а в Запорожской области — 93,11%.