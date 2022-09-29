Глава МИД Эстонии заявил, что страна откажется от российского газа с 2023 года

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Ints Kalnins/Reuters

Правительство Эстонии приняло постановление, согласно которому в качестве ограничительной меры против Москвы страна с 1 января 2023 года запретит покупку природного газа из России. Об этом сообщил глава МИД Урмас Рейнсалу в ходе пресс-конференции в Таллине, написало агентство «Интерфакс».

«С 1 января Эстония вводит национальную санкцию в отношении российского газа. Цель санкции — оказать давление на Россию, чтобы она прекратила военную агрессию против Украины, поскольку природный газ является важным источником доходов для России и используется в качестве рычага влияния на Евросоюз (ЕС)», — сказал Рейнсалу.

По его словам, эстонское правительство еще в апреле 2022 года решило отказаться от российского газа, и теперь это закреплено в качестве юридически обязывающей меры.

Ограничительная мера касается, в первую очередь, газовых предприятий Эстонии, лицензия на деятельность которых дает право импортировать природный газ или предоставлять услуги по его транзиту. Как отметил Рейнсалу, бытовых потребителей решение властей не затронет, поскольку с апреля природный газ из России в Эстонию почти не поставлялся.

В конце мая премьер-министр республики Кая Каллас заявила, что в Эстонии частные компании, которые ответственны за поставку газа потребителям, ищут топливо по всему миру, чтобы выполнить обязательства перед клиентами.

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