Конгрессвумен Марджори Грин прокомментировала повреждение магистральных газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».

На одной из веток «Северного потока — 2», а потом и на двух ветках «Северного потока — 1» 26 сентября было зафиксировано падение давления, напоминает ФАН.

По ее мнению, мировой общественности необходимо обратить внимание на эту диверсию.

«Еще в феврале я предупреждала, что интерес Вашингтона к Украине связан со сделками по природному газу», – цитирует Грин Общественная служба новостей.

Тем временем читатели британской газеты Daily Mail 28 сентября назвали виновных в инциденте на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», отмечает Life.ru.

По их мнению, за произошедшим стоит администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена. «Все это похоже на очередную провокацию ЦРУ», — заметил один из читателей.