Конгрессвумен Грин связала атаку на «Северные потоки» со сделками США по газу

Конгрессвумен Марджори Грин прокомментировала повреждение магистральных газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».

На одной из веток «Северного потока — 2», а потом и на двух ветках «Северного потока — 1» 26 сентября было зафиксировано падение давления, напоминает ФАН.

По ее мнению, мировой общественности необходимо обратить внимание на эту диверсию.

«Еще в феврале я предупреждала, что интерес Вашингтона к Украине связан со сделками по природному газу», – цитирует Грин Общественная служба новостей.

Тем временем читатели британской газеты Daily Mail 28 сентября назвали виновных в инциденте на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», отмечает Life.ru.

По их мнению, за произошедшим стоит администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена. «Все это похоже на очередную провокацию ЦРУ», — заметил один из читателей.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть