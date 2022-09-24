Sky News: британские водители назвали критичным ростом цен на бензин после падения фунта

Стоимость полного бака бензина в Соединенном Королевстве выросла в среднем на £5 ($5,5 ) на фоне падения курса национальной британской валюты до рекордного уровня за последние 37 лет. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на сообщение британскую Автомобильную ассоциацию.

Накануне сообщалось, что стоимость официальной валюты Великобритании опустилась ниже психологически важной отметки в $1,1, обновив минимум с 1985 года.

По данным ассоциации, цена бензина на британских АЗС была бы «как минимум» на 9 пенсов за литр дешевле, если бы фунт сохранил свою стоимость в $1,35, которая наблюдалась до 24 февраля. На сегодняшний день, как отметили в ассоциации, стоимость заправки полного 55-литрового бака составляет стоит на £4,95 ($5,37) дороже, чем в феврале.

«На данный момент это критично. Нефть и топливо на сырьевых рынках торгуются в долларах, что делает ослабление фунта очень плохой новостью для автомобилистов», — сказал представитель ассоциации Люк Босдет.

На этой неделе пресс-служба Банка Англии сообщила, что экономика Соединенного Королевства находится в состоянии рецессии. Регулятор ожидает, что ВВП страны упадет на 0,1% в третьем квартале. Во втором квартале экономика королевства снизилась на те же 0,1%. Под рецессией понимается сокращение реального ВВП в течение двух кварталов подряд.