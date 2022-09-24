В Британии решили снизить налоги ради стимулирования экономики

Правительство Лиз Трасс собирается снизить налоги в Британии, чтобы простимулировать рост экономики и обуздать инфляцию. Об этом заявил глава Минфина страны Квази Квартенг во время выступления в Палате общин британского парламента.

«Сегодня мы публикуем наш план развития экономики, в котором изложен новый подход к новой эпохе, он основывается на трех ключевых приоритетах: реформировании ориентированной на предложение сферы экономики, ответственном подходе к государственным финансам и снижении налогов для стимулирования экономического роста», — отметил Квартенг.

По его словам, данные меры помогут снизить годовую инфляцию на 5 п.п. При этом необходимо достичь цели по экономическому росту в 2,5%. Поэтому будут рассмотрены определенные меры, которые поспособствуют облегчению деятельности бизнеса.

Он добавил, что независимость Банка Англии будет «оставаться священным» принципом для консервативного правительства.

В начале сентября колумнист газеты The Telegraph Аллистер Хит отметил, что Британия из-за недальновидной политики в сфере энергетики рискует оказаться в тяжелой экономической ситуации.