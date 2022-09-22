Сбербанк назвал меры по стимулированию долгосрочных пенсионных сбережений россиян

Сбербанк обсуждает с Центробанком и Министерством финансов России инструменты по стимулированию долгосрочных пенсионных накоплений граждан. Среди вариантов — предложения по новому типу индивидуального счета инвестора (ИИС-З), индивидуальный пенсионный счет, изменение правил работы негосударственных пенсионных фондов, сообщил журналистам первый заместитель Председателя Правления банка Александр Ведяхин в ходе форума «Банки России — XXI век» в Казани.

«Мы обсуждали с ЦБ и Минфином, например, несколько предложений по ИИС-3, разные варианты пенсионных предложений, в том числе Индивидуальный пенсионный счет, изменение правил работы негосударственных пенсионных фондов», — заявил Ведяхин.

По его словам, все предложения получили оптимальные отзывы в ходе экспертных обсуждений.

«Считаем, что все предложения достаточно хорошо проработаны и прошли экспертные обсуждения со всеми заинтересованными сторонами. Пришло время определяться с выбором конкретных мер», — заключил Ведяхин.

22 сентября первый заместитель Председателя Правления банка Александр Ведяхин заявил, что экономический эффект от применения Сбербанком искусственного интеллекта в процессах взыскания составил 3,57 млрд рублей по итогам 2021 года. Этот показатель оказался на 78% больше, чем в 2020-м. Основной эффект был достигнут благодаря использованию робота для коммуникаций с клиентами в рамках розничного взыскания.