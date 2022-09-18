Daily Express: Британия в панике из-за возможного прекращения поставок газа из Норвегии

Британия оказалась в панике из-за того, что крупнейший в Европе поставщик газа – Норвегия – может остановить поставки энергоносителей. Об этом сообщает издание Daily Express.

Норвегия является основным поставщиком газа в Британию, на ее долю приходится 60 % британского импорта энергоносителей. При этом Британия, в отличие от других европейских стран, не зависит от газа из России. Однако Норвегия может остановить поставки газа на фоне проблем внутри страны, и из-за этого британцы впали в панику.

По данным издания, увеличение инфляции и рост цен на энергоносители привели к тому, что в Норвегии могут возникнуть гражданские беспорядки. Из-за этого норвежское правительство может решиться на отчаянный шаг, то есть прекратить экспорт энергоносителей в Британию и другие европейские страны.

В публикации также добавили, что прошедшее лето для Норвегии стало засушливым, многие реки пересохли, а гидроэлектростанции стали вырабатывать значительно меньше электроэнергии. Из-за этого страна вынуждена использовать больше своего газа, который до этого был предназначен для продажи.

17 сентября The Economist писал, что Норвегия «бессовестно наживается» на фоне спецоперации на Украине, получая за подорожавшие энергоносители $200 млрд в год.