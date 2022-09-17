Стоимость посуточной аренды жилья в России выросла на 25% после ухода Airbnb и Booking

В России стоимость посуточной аренды апартаментов и квартир выросла почти на 25% за год. Об этом написала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование сайта «Суточно.ру».

В сентябре в среднем цена посуточной аренды в популярных туристических городах России составила 3,15 тысячи рублей за сутки. Сильнее всего стоимость услуги повысилась в курортном городе Зеленоградск Калининградской области (+59%), Нижнем Новгороде Нижегородской области (+48%) и курорте Кисловодск в Ставропольском крае (+47%).

Рост цены эксперты связали с повышением спроса на туризм внутри страны, восстановлением рынка после пандемии коронавируса и уходом из России систем бронирования Booking.com и Airbnb.

Самым популярным городом для посуточной аренды жилья стал Санкт-Петербург, на втором месте — Москва. Цены в этих городах выросли на 32% и 21% соответственно.

4 марта приложение онлайн-бронирования отелей Booking.com перестало работать в России. В тот же день глава сервиса краткосрочной аренды квартир Airbnb Брайан Чески заявил, что компания приостанавливает все операции в России и Белоруссии.