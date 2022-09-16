Bloomberg: Нидерланды купят несколько миллионов баррелей дизеля перед зимним периодом

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Yves Herman/Reuters

Нидерланды планируют закупить несколько миллионов баррелей дизельного топлива перед зимним периодом. Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на сообщение источников.

Как говорится в материале издания, агентство страны по пополнению запасов топлива COVA объявило тендеры по доставке более 3 млн баррелей дизеля до конца 2022 года. По данным собеседника Bloomberg, решение о покупке связано с энергетическим кризисом в Европе и планами Евросоюза (ЕС) ввести новые санкции.

Отмечается, что несколько месяцев назад Амстердам продал около 180 тыс. тонн дизеля в рамках глобальной координированной программы по избавлению от сырой нефти и нефтепродуктов на фоне ситуации на Украине.

В материале также напомнили, что с февраля 2023 года морские перевозки топлива из России будут запрещены. Это затруднит ситуацию в Европе, так как в холодные месяцы потребление топлива возрастает для обеспечения отопления.

На прошлой неделе сообщалось, что США и союзники из G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) и Евросоюза (ЕС) введут запрет на морские перевозки российской нефти 5 декабря, а нефтепродуктов — 5 февраля.

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