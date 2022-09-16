Bloomberg: Нидерланды купят несколько миллионов баррелей дизеля перед зимним периодом

Нидерланды планируют закупить несколько миллионов баррелей дизельного топлива перед зимним периодом. Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на сообщение источников.

Как говорится в материале издания, агентство страны по пополнению запасов топлива COVA объявило тендеры по доставке более 3 млн баррелей дизеля до конца 2022 года. По данным собеседника Bloomberg, решение о покупке связано с энергетическим кризисом в Европе и планами Евросоюза (ЕС) ввести новые санкции.

Отмечается, что несколько месяцев назад Амстердам продал около 180 тыс. тонн дизеля в рамках глобальной координированной программы по избавлению от сырой нефти и нефтепродуктов на фоне ситуации на Украине.

В материале также напомнили, что с февраля 2023 года морские перевозки топлива из России будут запрещены. Это затруднит ситуацию в Европе, так как в холодные месяцы потребление топлива возрастает для обеспечения отопления.

На прошлой неделе сообщалось, что США и союзники из G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) и Евросоюза (ЕС) введут запрет на морские перевозки российской нефти 5 декабря, а нефтепродуктов — 5 февраля.