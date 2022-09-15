Новак допустил увеличение поставок газа в Турцию

Вице-премьер Новак: РФ нарастит поставки газа в Турцию, если она увеличит его потребление

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия намерена нарастить поставки газа в Турцию, если страна увеличит его потребление. Его слова передает ТАСС.

«Если турецкие партнеры будут увеличивать потребление газа и обращаться по дополнительным объемам, мы эти вопросы будем рассматривать и обеспечивать такие поставки», — сказал вице-премьер.

Новак также отметил, что между Россией и Турцией есть долгосрочные контракты на поставку газа по «Турецкому потоку» и по «Голубому потоку». По его словам, примерные объемы экспорта топлива составляют около 26 млрд кубических метров в год.

Ранее российский вице-премьер заявил, что цена на газ РФ в Европе будет формироваться рыночным способом.

Сообщалось также, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает на скидку на газ после разговора с Владимиром Путиным.

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