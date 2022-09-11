Резервы Центробанка Ирака достигли рекордного с 2003 года показателя в более чем $85 млрд

Золотовалютные резервы Центрального банка Ирака превысили $85 млрд и достигли самого большого показателя с 2003 года. Об этом сообщило руководство иракского регулятора, сообщил информационный портал Shafak News.

В Банке Ирака отметили, что на сегодняшний день золотой резерв арабской республики составляет 130,4 тонны на общую стоимость в $7 млрд.

В мае глава иракского Минфина Али Алауи спрогнозировал, что золотовалютные резервы Банка Ирака достигнут рекордных $90 млрд к концу текущего года. Свои предположения он обосновал ростом цен на нефть.

В этом случае Багдад в конце 2022 года сможет претендовать на четвертое место по объему золотовалютных резервов среди стран региона MENA (Ближний Восток и Северная Африка) после Саудовской Аравии ($473,9 млрд), Израиля ($212,9 млрд) и ОАЭ ($131,1 млрд).

Ранее 11 сентября эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов сообщил, что в ближайшие дни нефтяные котировки будут волатильными, торгуясь в диапазоне от $88 до $93 за баррель.

На этой неделе стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2022 года опускалась ниже $88 за баррель впервые с 1 февраля 2022 года.

В конце августа премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми в своем телеобращении к нации вслед за прекращением протестов сторонниками популярного шиитского лидера Муктады ас-Садра заявил, что подаст в отставку, если положение в стране ухудшится.