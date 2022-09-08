Аналитик перечислил страны, которые пострадают от укрепления доллара

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев сообщил агентству «Прайм», что импортеры сырья сильнее всего пострадают от укрепления доллара.

«Большинство сырьевых товаров выражено в долларах, поэтому укрепление американской валюты делает сырьевые товары дороже для всех стран, кроме США», — заявил эксперт.

Данная ситуация, по мнению Васильева, может усугубить проблему инфляции в странах Африки и Латинской Америки, так как они закупают значительные объемы топлива и продовольствия.

«Стремительное укрепление доллара сильно негативно для развивающихся рынков, где центробанки активно сжигают резервы для поддержки национальных валют», — отметил аналитик и в качестве примеров привел такие страны, как Таиланд, Индия и Южная Корея.

Васильев добавил, Россия вне зоны риска, так как является экспортером сырья, продовольствия и имеет низкий уровень госдолга.

Ранее Васильев предположил, что из-за ухудшения экономической ситуации в Евросоюзе и роста социально-политических разногласий в ряде стран, например, в Италии, Греции, Испании и Португалии могут отказаться от евро и вернуться к национальным валютам, чтобы получить выгоду.