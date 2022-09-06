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Вице-премьер Испании анонсировала регулирование тарифов на российский газ в Евросоюзе

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Bernadett Szabo/Reuters

Власти Евросоюза рассматривают возможность введения регулирования цен на российский газ для того, чтобы избежать дефицита топлива в предстоящий осенне-зимний отопительный сезон. Слова вице-премьера Испании Тересы Риберы приводит издание Expansión.

«Это будет не одна, а целый комплекс мер, затрагивающих ряд вопросов, таких как тарифы на газ, квоты на выбросы и межсетевые соединения», — заявила Рибера, комментируя намерения ЕС ввести предельную цену на российское топливо.

По словам вице-премьера, эти меры должны быть «гибкими». Будут также учтены вопросы квот на выбросы и межсетевых соединений. Именно подобных шагов добивалась Испания в июле, когда Евросоюз разработал общеевропейский план по экономии газа в зимний период. При этом Рибера отметила, что министры энергетики стран Евросоюза будут обсуждать газовый вопрос до 9 сентября включительно.

6 сентября глава немецкого энергетического концерна Uniper Клаус-Дитер Маубах предсказал ухудшение ситуации из-за опасений по поставкам газа из России. По его словам, текущие цены на газ на оптовом рынке в настоящее время в 20 раз выше показателей 2020 года.

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