RND: жители Германии могут остаться без отопления зимой 2023 года

Жители Германии могут столкнуться с отсутствием тепла зимой следующего года из-за проблем с отопительным сезоном. Об этом сообщает RND.

В публикации отметили, что даже при условии закачки Германией газа в хранилища к ноябрю, достигнув отметки в 95%, предстоящие проблемы отопительного сезона все равно не решатся.

«Отопительный сезон может оказаться сорванным, исходя из того, что приходится активнее изымать газ из хранилищ уже сегодня. Запасов стало меньше, так как брать из ПХГ стали больше», — указали авторы статьи.

По данным издания, при отсутствии надежных поставщиков газа их запасов в стране хватит на два месяца. Поэтому немецкие домохозяйства могут столкнуться с тем, что у них не будет отопления в середине зимы. Кроме того, неизвестно, сколько еще газа придется закупать Германии в будущем. Если цены на уровне $2-3 тыс. будут постоянными, то властям ФРГ придется тратить десятки миллиардов евро лишь на то, чтобы жители не замерзли до смерти.

5 сентября глава минэкономики, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что власти Германии планируют обеспечить энергоснабжение страны поставками газа из соседних стран и плавучими терминалами сжиженного природного газа. Вице-канцлер подчеркнул, что Германия «должна справиться и справится» с этим без поставок из России.