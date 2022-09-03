Шольц вновь заявил, что Германии хватит газа, чтобы пережить зиму

Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью Funke выразил мнение, что Германии хватит газа на ближайшую зиму, и страна сможет ее пережить, если Россия сократит поставки газа.
«Даже если снова станет совсем туго с поставками со стороны России, мы, скорее всего, переживем зиму», — сказал канцлер.
Он также рассказал, что в кабмине ФРГ нет разногласий по энергетическим вопросам.
Как отметил немецкий лидер, взаимодействие в правительстве идет намного лучше, чем многие предполагают.
Ранее премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил, что из-за энергетического кризиса в Германии может упасть уровень жизни целых слоев населения, а также произойти волна банкротств.
Зедер признался, что ни одна из зарубежных поездок канцлера ФРГ Олафа Шольца и главы Министерства экономики Роберта Хабека, которые были совершены с целью найти альтернативу газу из России, не увенчалась успехом.
Баварский премьер также отметил, что не знает, на чем основано утверждение Шольца о том, что Германия хорошо подготовлена к зиме.