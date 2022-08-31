Минэкономразвития: в России в годовом выражении замедлилась инфляция до 14,31%

Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 14,31%, по состоянию на 29 августа. Информацию об этом опубликовала пресс-служба Минэкономразвития.

В обзоре экономического ведомства «О текущей ценовой ситуации» также сказано, что на неделе с 23 по 29 августа темпы снижения стоимости товаров и услуг остались на уровне прошлой недели.

«На неделе с 23 по 29 августа 2022 года темпы снижения цен сохранились на уровне предыдущей недели (-0,16%). В годовом выражении инфляция снизилась до 14,31% год к году», — сказано в документе.

За неделею до этого рост цен в России составлял 14,6%.

В конце июля российский Центробанк спрогнозировал, что инфляция в России по итогам 2022 года составит от 12 до 15%.

На этой неделе первый вице-премьер Андрей Белоусов выразил мнение, согласно которому рост цен в России по итогам 2022 года составит 12-13%. По его словам, максимальный спад потребительского спроса в России уже прошел. Сокращение потребления в РФ может составить примерно 4% к концу 2022 года.